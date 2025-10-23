Abete “Mondo dilettanti in crescita ma anche obblighi e difficoltà”





FERRARA (ITALPRESS) – “È un momento di crescita all’interno del mondo dilettantistico e giovanile perché riuniamo tutti quanti i dirigenti, anche presenti sul territorio, i componenti del direttivi dei comitati regionali e quindi cerchiamo di individuare insieme linee di sviluppo per l’attività dilettantistica”. Lo ha dichiarato all’Italpress Giancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, a margine del panel “Opportunità e problemi di calcio dilettantistici, le componenti federali a confronto” durante l’evento Quarto Tempo, a Ferrara. “Un momento di confronto fra tutte le componenti federali, un momento di confronto anche con le istituzioni, con il ministro dello Sport Andrea Abodi, per verificare a due anni di distanza dalla partenza del Decreto 36 della riforma dell’ordinamento sportivo quali miglioramenti e quali correttivi possono essere fatti per rendere sostenibile una riforma epocale rispetto a un mondo dilettantistico che naturalmente ha visto crescere obblighi, vincoli e difficoltà”.

