La Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso, ha approvato il terzo provvedimento del programma straordinario di investimenti in sanità, stanziando complessivamente oltre 500 milioni di euro per ammodernamento delle strutture pubbliche e per l’acquisto di apparecchiature elettromedicali

In particolare, oltre 163 milioni sono destinati a interventi su strutture pubbliche per opere di potenziamento della rete emergenza-urgenza, riorganizzazione territoriale, adeguamenti normativi e sicurezza, inclusi interventi connessi a PNRR/PNC (Piano Nazionale Complementare) e programmi strategici regionali.

Altri 37 milioni per acquisti e sostituzioni in ASST e IRCCS di apparecchiature tecnologiche: in questo lotto rientrano 1.2 milioni stanziati per l’Asst di Cremona per ammodernamento e novità tecnologiche utili per la salute dei cittadini

