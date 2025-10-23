Ultime News

23 Ott 2025 Ruba dei gratta e vinci a Soncino:
denunciata una 47enne bresciana
23 Ott 2025 Donne protagoniste, antidoto alla
violenza: presentazione all'Aselli
23 Ott 2025 “I gioielli sotto casa” a Calvisano
alla scoperta di Palazzo Lechi
23 Ott 2025 Cavalli Monteverdi Competition,
torna il concorso di canto barocco
23 Ott 2025 Asst Cremona, la Regione stanzia
1.2 milioni per nuove tecnologie
Video Pillole

Bilancio Ue, Borchia “L’Italia deve essere critica”

STRASBURGO (ITALPRESS) – “Visto che l’Italia versa molto di più di quello che riceve, dovrebbe essere molto critica nei confronti di questo bilancio. Ci sono alcuni capitoli di spesa a cui vengono dati troppi fondi, pensiamo al 30% per il cambiamento climatico, ma l’agricoltura resta sottofinanziata”. Lo ha detto il capodelegazione della Lega al Parlamento Europeo, Paolo Borchia, a margine del voto sul bilancio Ue tenutosi nel corso della sessione plenaria dell’Europarlamento a Strasburgo. “Troppi soldi vanno su titoli di spesa discutibili o per l’azione esterna dell’Unione. Mentre – termina l’europarlamentare – i fondi per la ricerca e lo sviluppo alle imprese continuano a scarseggiare”.

