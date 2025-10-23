Bombardieri “Sud locomotiva? Ok Zes, ma bisogna ancora lavorare molto”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Dico che grazie agli interventi che si sono registrati dopo la Zes il Sud è ripartito. Ma non possiamo essere completamente soddisfatti”. Lo ha detto PierPaolo Bombardieri, segretario generale UIL, a Napoli, a Città della Scienza, a margine della seconda tappa del Tour UIL FPL “Assemblee eletti e candidati Rsu e Rls 2025”, rispondendo a una domanda riguardo le ultime dichiarazioni del premier Giorgia Meloni, la quale ha sostenuto ci sia stato un cambio di paradigma in Italia, che il Sud sia diventato locomotiva del Paese, non più fanalino di coda. “Le diseguaglianze – ha proseguito Bombardieri – in questo Paese sono note. Sono note le diseguaglianze territoriali, le differenze, soprattutto sulla sanità, visto che oggi parliamo di pubblico impiego e di sanità. Dobbiamo ancora lavorare molto. Non possiamo fermarci. Dobbiamo continuare a investire e a far sì che le diseguaglianze che sono note siano eliminate”.

