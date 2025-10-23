Calderone “Vogliamo favorire l’incrocio tra domanda e offerta lavoro”

ORTIGIA (SIRACUSA) (ITALPRESS) – “E’ un protocollo importante perché ci consente di utilizzare meglio congiuntamente con Confindustria la nostra piattaforma tecnologica SISL che nasce per favorire l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro e deve certamente anche arricchirsi di tutte quelle che sono le competenze, le conoscenze del sistema confindustriale e di quelle che sono i bisogni e le aspettative del mondo del lavoro”. Lo ha detto Marina Elvira Calderone, ministro del lavoro e delle politiche sociali, a margine della prima edizione dell’Education and Open Innovation Forum, promosso da Confindustria, andata in scena al teatro comunale di Ortigia, a Siracusa.

