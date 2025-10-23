Si è affrontata in IV Commissione Attività Produttive, presieduta dal consigliere regionale Marcello Ventura, l’analisi del progetto di legge “Guida alla selezione dei DPI respiratori per lavori con esposizione all’amianto”, presentato a suo tempo da Giorgio Bontempi e sottoscritto dai colleghi consiglieri di Fratelli d’Italia.

Il provvedimento mira a fornire indicazioni operative per la corretta selezione e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nelle attività che comportano esposizione alle fibre di amianto, in coerenza con le normative nazionali ed europee in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

“L’obiettivo – dichiara Marcello Ventura, presidente della IV Commissione – è mettere a disposizione di imprese e operatori uno strumento chiaro e aggiornato per la scelta dei DPI respiratori, garantendo uniformità e rigore tecnico nella prevenzione dei rischi. Una proposta nata dal collega Bontempi, a cui siamo grati. La tutela dei lavoratori passa da formazione e responsabilità, non solo da controlli ex post”.

Il testo del PDL prevede l’elaborazione di una guida regionale per la selezione dei DPI respiratori destinata ai lavori di manutenzione, bonifica e trattamento dei materiali contenenti amianto. Le linee guida saranno elaborate in collaborazione con ATS, ARPA Lombardia, INAIL e il sistema formativo regionale, per assicurare coerenza con le prescrizioni della norma nazionale e delle direttive europee.

“Prevenzione e formazione – aggiunge Ventura – sono la vera difesa di chi lavora. Dobbiamo investire nella conoscenza dei rischi e nella qualità dei dispositivi, perché ogni errore nella scelta o nell’uso di un DPI può mettere a repentaglio una vita. È una battaglia culturale, non solo tecnica”.

Il presidente Ventura ha ricordato che la Lombardia, con oltre 1.600 siti ancora segnalati per presenza di amianto, è una delle regioni più esposte e che la sicurezza in questi ambiti “non è un onere burocratico ma un dovere morale verso i lavoratori e le loro famiglie”.

Il PDL n. 112 proseguirà ora l’iter in Commissione prima dell’approdo in Aula per la discussione generale.

