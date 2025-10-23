Cala il numero di persone segnalate alle Prefetture lombarde come consumatrici di stupefacenti per uso personale, ma non è una buona notizia perché se diminuisce il numero delle segnalazioni, non significa però che diminuiscano i consumi di droga. Nel 2024 in Lombardia sono state segnalate 1.584 persone (261 minori); il numero più alto è a Brescia, con 396 caduti in trappola (55 minori), seguita da Cremona (307 di cui 29 minori) e Milano (265).

Nel 2023 i segnalati erano stati 2621 (372 minori), sempre col primato bresciano. I dati sono pubblicati dall’Ufficio centrale di statistica del ministero dell’Interno e riportati sul quotidiano ‘Il Giorno’. I dati disponibili più recenti, relativi al 2023, dicono ad esempio che in Lombardia i servizi hanno in carico 15mila utenti per abuso e dipendenza da cocaina, 12mila le persone nei servizi per abuso di alcol; 5mila per dipendenze da cannabinoidi.

Per la carenza di personale delle Prefetture, viene denunciato, i colloqui e le indicazioni a intraprendere programmi terapeutici sono pressoché nulli. Vengono elevate sanzioni, ma si perde tutta la parte di prevenzione. Con il web e le nuove sostanze il mondo del consumo è cambiato. Servono, sostiene chi si occupa di prevenzione, nuovi strumenti. I servizi per intercettare e prendere in carico le persone sono fermi a trent’anni fa.

