Gravina “Mondiali? Dobbiamo fare di tutto per non deludere Italia”

FERRARA (ITALPRESS) – “Vivo il momento della nazionale con serenità, aspettando le prossime due partite, purtroppo sono realista e pragmatico, al di là delle scaramanzie ci sono ancora due partite da giocare, vedremo dopo il 16 di novembre quale sarà la nostra posizione in classifica”. Lo ha dichiarato all’Agenzia Italpress il presidente della Figc Gabriele Gravina, a margine del panel “Opportunità e problemi di calcio dilettantistici, le componenti federali a confronto” durante l’evento Quarto Tempo, a Ferrara. ” Abbiamo acquisito il diritto di disputare i playoff, lo affronteremo con la convinzione e la serenità evitando qualche errore o qualche leggerezza che abbiamo commesso nel 2022, lo affronteremo con la convinzione delle nostre forze – ha aggiunto -, ci prepareremo al meglio, sappiamo che l’Italia merita e aspetta questo risultato, dobbiamo fare di tutto per non deluderla ancora una volta”.

