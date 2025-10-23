Ultime News

23 Ott 2025 Lo minaccia e gli riga la macchina
Condomino a processo
23 Ott 2025 Mercatini tematici domenicali,
il Comune chiede più qualità
23 Ott 2025 "Scuola spazio di legalità"
Al Torriani Prefettura e Serd
23 Ott 2025 La truffa dei cardellini: pena
di un anno e tre mesi all'autore
23 Ott 2025 Po: “disco verde” per disponibilità
d’acqua in tutto il Distretto
Video Pillole

Gravina “Mondiali? Dobbiamo fare di tutto per non deludere Italia”

FERRARA (ITALPRESS) – “Vivo il momento della nazionale con serenità, aspettando le prossime due partite, purtroppo sono realista e pragmatico, al di là delle scaramanzie ci sono ancora due partite da giocare, vedremo dopo il 16 di novembre quale sarà la nostra posizione in classifica”. Lo ha dichiarato all’Agenzia Italpress il presidente della Figc Gabriele Gravina, a margine del panel “Opportunità e problemi di calcio dilettantistici, le componenti federali a confronto” durante l’evento Quarto Tempo, a Ferrara. ” Abbiamo acquisito il diritto di disputare i playoff, lo affronteremo con la convinzione e la serenità evitando qualche errore o qualche leggerezza che abbiamo commesso nel 2022, lo affronteremo con la convinzione delle nostre forze – ha aggiunto -, ci prepareremo al meglio, sappiamo che l’Italia merita e aspetta questo risultato, dobbiamo fare di tutto per non deluderla ancora una volta”.

