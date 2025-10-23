Venerdì 24 ottobre, alle ore 16.30 nella Sala Conferenze “Virginia Carini Dainotti” della Biblioteca Statale di Cremona si terrà l’incontro “Hannah Arendt: per amore del mondo”.

In occasione del cinquantenario dalla morte di Hannah Arendt, Sante Maletta, docente di filosofia dell’Università degli Studi di Bergamo, ci presenterà la figura della storica, filosofa e politologa tedesca naturalizzata statunitense.

“Una dei più influenti teorici politici del XX secolo”.

Arendt è nota per le sue pubblicazioni dedicate alla natura del potere e del male, alla politica, alla democrazia diretta, all’autorità e al totalitarismo.

Noi tutti la ricordiamo e la riconosciamo per la Banalità del male, reportage sul processo Eichmann.

A condurre la narrazione di questo ricordo sarà, come già anticipato, Sante Maletta, docente universitario, membro dell’International Society for MacIntyrian Enquiry e della Società italiana di filosofia politica, segretario dell’Associazione Prologos e autore di diverse pubblicazioni, volumi sul pensiero di M. Heidegger, H. Arendt, A. MacIntyre, Il soggetto dif-ferente. Peripezie della responsabilità (Milano 2017).

