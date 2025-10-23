Ultime News

23 Ott 2025 Ruba dei gratta e vinci a Soncino:
denunciata una 47enne bresciana
23 Ott 2025 Donne protagoniste, antidoto alla
violenza: presentazione all'Aselli
23 Ott 2025 “I gioielli sotto casa” a Calvisano
alla scoperta di Palazzo Lechi
23 Ott 2025 Cavalli Monteverdi Competition,
torna il concorso di canto barocco
23 Ott 2025 Asst Cremona, la Regione stanzia
1.2 milioni per nuove tecnologie
Video Pillole

I Carabinieri del Noe sequestrano una discarica abusiva nel Napoletano

NAPOLI (ITALPRESS) – I Carabinieri del N.O.E. di Napoli e della Compagnia di Nola, hanno sequestrato un’area nel Comune di San Gennaro Vesuviano (NA), utilizzata quale discarica abusiva di rifiuti speciali pericolosi e non. I militari del NOE di Napoli hanno individuato, nascosta tra la fitta vegetazione, un’area estesa all’incirca 1000 mq, ove sono stati abbandonati, sul nudo terreno ed esposti agli agenti atmosferici, rifiuti di varia tipologia. Le indagini hanno permesso di documentare continuative attività di abbandono sul nudo terreno di cumuli di rifiuti sia non pericolosi (derivanti dal servizio di raccolta degli RSU), sia pericolosi prevalentemente di natura industriale, in un’area non autorizzata.

pc/mca1

(Fonte video: Carabinieri)

