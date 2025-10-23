Un luogo di aggregazione, di cultura per tutti, soprattutto per i più piccoli. Nella sede del comitato di quartiere Giordano-Cadore, in via Cadore 67 ha aperto i battenti la “Biblioteca dei nove scaffali”. Lo spazio offre, oltre alla possibilità di prendere in prestito libri di tutti i generi letterari, anche dei laboratori, la possibilità di fare merenda per i bambini e delle letture fatte da educatori e volontari. Il progetto, che vede la collaborazione di Cosper, cooperativa Nazareth, l’educativa territoriale e tutor condominiali, nasce dall’idea di Chahed, Israa e Manal, tre giovani residenti nel quartiere. Le ragazze hanno catalogato, sistemato e riordinato i libri che ora compongono la biblioteca.

Barbara Della Noce, presidente del quartiere Giordano-Cadore: “Questo è uno spazio molto desiderato e cercato proprio per creare aggregazione in un quartiere dove mancava qualcosa di simile. Speriamo che diventi pieno di proposte di vita, il progetto è poi a costo zero. La libreria è fatta con materiali di recupero e tutti i coinquilini di questo edificio hanno dato una mano, le ragazze poi sono state preziosissime per questo che è già un bellissimo spazio accogliente”.

All’inaugurazione era presente il vicesindaco Francesca Romagnoli e numerosi piccoli con le rispettive famiglie. Oltre alla merenda è stata fatta una lettura condivisa di due capitoli del romanzo Cipì, scritto dal maestro Mario Lodi. In programma per il 30 ottobre alle 16:45, in biblioteca si terrà la festa di Halloween per bambini “Operazione mostro” con la proiezione di un film a tema per un pomeriggio all’insegna di magia e mistero.

Lorenzo Scaratti

