Il Lions Club Cremona Europea a Cascina Moreni per una conviviale che ha messo in luce l’impegno per la città.

La serata si è aperta con un affascinante viaggio nell’arte grazie all’illustre ospite, Don Gianluca Gaiardi, Direttore del Museo Diocesano di Cremona. La sua presentazione, intitolata «Bellezza che apre al mistero», ha illustrato la grandezza del Rinascimento di Boccaccio Boccaccino, conducendo i Soci attraverso la grande mostra allestita al Museo Diocesano in occasione dei 500 anni dalla morte del pittore, autore del memorabile ciclo di affreschi della Cattedrale. Un momento di grande arricchimento culturale per tutti i presenti.

Il focus della serata si è poi spostato sulla salute, in linea con una delle principali mission internazionali dei Lions: la lotta e la prevenzione del Diabete.

Il Dr. Silvano Elia Concari, Coordinatore Diabete del Distretto 108 Ib3 e il dott. Francesco Gatti, Marketing Manager del Poliambulatorio Medicina Po, hanno introdotto il secondo relatore d’eccezione: il Dr. Roberto Polastri, Specialista Diabetologo. Il Dr. Polastri ha offerto una panoramica dettagliata sul Diabete di tipo 2, una malattia metabolica cronica che rappresenta una crescente sfida in ambito sanitarie. Ha illustrato sintomi, diagnosi, trattamenti farmacologici e le possibili complicanze, sottolineando con forza un messaggio cruciale: l’importanza vitale di adottare uno stile di vita salutare come principale strumento di prevenzione.

L’impegno del Lions Club Cremona Europea non si ferma all’informazione. Come annunciato dal Presidente Emanuele Bettini, il Club è pronto a scendere in campo per l’azione concreta:

Sabato 25 Ottobre, dalle 9:00 alle 12:30, in Piazza Stradivari (presso Spaziocomune), si terrà uno Screening gratuito per la prevenzione del Diabete.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Poliambulatorio Medicina Po, vedrà la presenza del Dott. Roberto Pollastri (Diabetologo) e della Dott.ssa Annalisa Subacchi (Nutrizionista), offrendo alla cittadinanza un’opportunità di controllo e consulenza fondamentale. L’evento si svolge con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona.

“La salute e il benessere della nostra comunità sono al centro del nostro impegno,” ha dichiarato il Presidente Emanuele Bettini. “Con lo screening gratuito vogliamo offrire un servizio concreto per intercettare precocemente una patologia insidiosa come il Diabete e promuovere la cultura della prevenzione.”

Nel corso della serata, il Presidente Bettini ha anche voluto omaggiare Emanuele Fazzi con un riconoscimento per l’impegno e lo spirito lionistico dimostrato durante il biennio precedente alla guida del Club.

L’appuntamento è quindi in Piazza Stradivari per un gesto concreto in favore della propria salute.

© Riproduzione riservata