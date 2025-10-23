Parigi, show al Centre Pompidou che chiude per ristrutturazione

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – La facciata del Centre Pompidou, a Parigi, si è illuminata un’ultima volta prima della chiusura per ristrutturazione. Con «L’ultimo Carnevale», l’artista Cai Guo-Qiang ha realizzato un’opera pirotecnica sulla facciata dell’edificio, un “arrivederci” spettacolare che rende omaggio alla collezione del Centre Pompidou e alla creazione artistica in tutte le sue forme.

Fonte: profilo Instagram del Centre Pompidou