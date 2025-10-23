Al termine di un’attività di indagine, i Carabinieri della Stazione di Soncino hanno identificato e denunciato una donna di 47 anni, residente in provincia di Brescia e con precedenti di polizia a carico anche per fatti analoghi, ritenuta responsabile di un furto di gratta e vinci avvenuto all’interno di una tabaccheria.

I militari di Soncino a inizio settembre scorso avevano ricevuto la denuncia da parte della titolare di una tabaccheria che aveva riferito che alcuni giorni prima, di mattina, erano entrati nel suo negozio un uomo e una donna. La donna aveva chiesto di vedere alcuni prodotti, mentre l’uomo aveva chiesto di effettuare una ricarica. Poi la donna era andata via senza acquistare niente e che anche l’uomo si era già allontanato dal locale.

In quel frangente, la titolare della tabaccheria si è accorta della mancanza di numerosi gratta e vinci, del valore di alcune centinaia di euro, che si trovavano nei pressi del bancone.

Partendo da quella denuncia, sono iniziati gli accertamenti svolti dai militari di Soncino che hanno acquisito le immagini registrate dalle telecamere pubbliche e private presenti nella zona, dalle quali hanno visto il veicolo con il quale la coppia era arrivata sul posto ed hanno acquisito il volto dei due presunti autori del fatto.

Hanno effettuato gli accertamenti sull’auto in questione, risultata in uso alla 47enne. Hanno acquisito la foto della donna, accertando che corrispondeva a quella che avevano visto nelle immagini riprese dalle telecamere del paese. Hanno preparato un fascicolo fotografico che hanno mostrato alla titolare del negozio che ha riconosciuto proprio quella donna come la presunta autrice del furto. Per tali motivi, la 47enne è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria.

