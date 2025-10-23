Ultime News

23 Ott 2025 Ruba dei gratta e vinci a Soncino:
denunciata una 47enne bresciana
23 Ott 2025 Donne protagoniste, antidoto alla
violenza: presentazione all'Aselli
23 Ott 2025 “I gioielli sotto casa” a Calvisano
alla scoperta di Palazzo Lechi
23 Ott 2025 Cavalli Monteverdi Competition,
torna il concorso di canto barocco
23 Ott 2025 Asst Cremona, la Regione stanzia
1.2 milioni per nuove tecnologie
Video Pillole

Suzuki lancia per Eicma la sua Capsule Collection in edizione limitata

MILANO (ITALPRESS) – Suzuki, in occasione di Eicma, in programma dal 6 al 9 novembre, presenta la sua Capsule Collection, una linea di abbigliamento in edizione limitata che reinterpreta elementi storici del marchio: loghi, cromie e motivi grafici d’archivio, per capi dal taglio contemporaneo. Suzuki Capsule Collection traduce in chiave visiva elementi grafici e simboli iconici del marchio ne ripercorrono la storia, intrecciando passato e presente. Qualità e sostenibilità sono al centro del progetto. I capi sono realizzati in cotone 100% organico e la stampa grafica è eseguita artigianalmente mediante stampa serigrafica per garantire originalità, resa cromatica e durabilità nel tempo. La Suzuki Capsule Collection 2025 sarà disponibile in edizione limitata da giovedì 6 a domenica 9 novembre presso lo stand Suzuki (Padiglione 6) in occasione di EICMA 2025, presso la Fiera di Milano Rho. La collezione è stata presentata ieri al Carro Ponte di Sesto San Giovanni, attraverso una originale “sfilata” fatta da skateboarder, performers e street dancers. “Abbiamo voluto regalare al nostro marchio un nuovo ambiente dove celebrare la sua storia, creando una capsule, ovvero una collezione limitata di abbigliamento di qualità, che richiami i colori e le grafiche del marchio Suzuki degli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso. L’edizione è limitata, saranno in totale 2.500 capi e se ne potranno acquistare al massimo cinque per ogni cliente. Crediamo che il temporary shop che allestiremo all’interno dello stand Suzuki sarà anch’esso carino da vedere” ha detto Massimo Nalli, presidente e Ceo di Suzuki Italia.(ITALPRESS)

