Tg News – 23/10/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Vance: “Gli Usa non consentiranno ad Israele di annettere la Cisgiordania”
– Asse Ue-Usa sulle sanzioni contro Mosca
– A Torino ucciso imprenditore per strada, in fuga uomo incappucciato
– Donna uccisa a Milano, l’ex compagno ai Pm: “Datemi l’ergastolo”
– Regeni, dubbi di costituzionalità, stop a processo a 007
– Re Carlo e Camilla in Vaticano, storica preghiera con Papa Leone
– Inps, nel 2024 spesi 364 miliardi di euro per le pensioni (+4,9%)
– Rixi in visita alla mostra EVOLUTIO di Webuild “120 anni di storia”
– Previsioni 3BMeteo 24 Ottobre
