23 Ott 2025 Lo minaccia e gli riga la macchina
Condomino a processo
23 Ott 2025 Mercatini tematici domenicali,
il Comune chiede più qualità
23 Ott 2025 "Scuola spazio di legalità"
Al Torriani Prefettura e Serd
23 Ott 2025 La truffa dei cardellini: pena
di un anno e tre mesi all'autore
23 Ott 2025 Po: “disco verde” per disponibilità
d’acqua in tutto il Distretto
Tg News – 23/10/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Vance: “Gli Usa non consentiranno ad Israele di annettere la Cisgiordania”
– Asse Ue-Usa sulle sanzioni contro Mosca
– A Torino ucciso imprenditore per strada, in fuga uomo incappucciato
– Donna uccisa a Milano, l’ex compagno ai Pm: “Datemi l’ergastolo”
– Regeni, dubbi di costituzionalità, stop a processo a 007
– Re Carlo e Camilla in Vaticano, storica preghiera con Papa Leone
– Inps, nel 2024 spesi 364 miliardi di euro per le pensioni (+4,9%)
– Rixi in visita alla mostra EVOLUTIO di Webuild “120 anni di storia”
– Previsioni 3BMeteo 24 Ottobre
