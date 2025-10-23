Video Pillole
Tg Sport – 23/10/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Juve sconfitta al Bernabeu, decisivo Bellingham
– L’Atalanta non sfonda, pari senza gol con lo Slavia Praga
– Ferrari, Vasseur “In Messico concentrati e determinati”
– Volley femminile, crolla Milano a Scandicci
– Abodi “Lo stop alle trasferte sia un elemento di responsabilizzazione”
azn
