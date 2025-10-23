Ultime News

23 Ott 2025 Ruba dei gratta e vinci a Soncino:
denunciata una 47enne bresciana
23 Ott 2025 Donne protagoniste, antidoto alla
violenza: presentazione all'Aselli
23 Ott 2025 “I gioielli sotto casa” a Calvisano
alla scoperta di Palazzo Lechi
23 Ott 2025 Cavalli Monteverdi Competition,
torna il concorso di canto barocco
23 Ott 2025 Asst Cremona, la Regione stanzia
1.2 milioni per nuove tecnologie
Tumore al seno, campagna di Novartis promuove l’attività fisica

MILANO (ITALPRESS) – Il carcinoma della mammella è il tumore più diagnosticato nelle donne in Italia. Sebbene la sopravvivenza netta a 5 anni dalla diagnosi sia dell’88%, la sfida principale che rimane ancora è la gestione del rischio di recidiva nel tempo. In occasione dell’ottobre rosa, la campagna #PronteAPrevenire – promossa da Novartis, in collaborazione con ANDOS Nazionale, Europa Donna Italia, Fondazione IncontraDonna e Salute Donna ODV, mette al centro l’importanza del benessere e dell’esercizio fisico per le donne con tumore al seno localizzato, unitamente ad un’adeguata terapia. L’impegno di Novartis durante il mese della prevenzione del tumore al seno, oltre a portare avanti la campagna #PronteAPrevenire, si è concretizzato anche con il sostegno – con il contributo non condizionante – dell’incontro ‘Avrò cura di me. Una nuova vita dopo un tumore al seno’ di Donna Moderna, sull’importanza della prevenzione delle recidive e il ruolo dell’attività fisica come uno dei contributi fondamentali del benessere psico-fisico delle pazienti.

