Ultime News

23 Ott 2025 Cremona celebra a Seoul patrimonio
immateriale Unesco della liuteria
23 Ott 2025 "Per paura del vicino non esco
più". Condannato stalker 80enne
23 Ott 2025 Il quartiere Giordano-Cadore
apre la "Biblioteca nove scaffali"
23 Ott 2025 Ibis Sacro: popolazione in aumento
nel cremonese e nel casalasco
23 Ott 2025 Un altro week end alla scoperta
del Festival della Mostarda
Video Pillole

Turismo open air, estate da record

ROMA (ITALPRESS) – Il turismo all’aria aperta continua a macinare numeri da record: nel 2025 i pernottamenti hanno toccato quota 74 milioni, in aumento del 3% rispetto all’anno precedente, per un fatturato complessivo di 8,5 miliardi. I dati del Forum del Turismo Open Air, promosso da Faita Federcamping, confermano l’ascesa di campeggi, villaggi e aree camper come seconda forma di ricettività dopo gli alberghi. Cresce il numero di italiani e austriaci che scelgono il camper, con soggiorni medi di 13-14 giorni. Le piazzole restano la soluzione più richiesta, seguite da glamping e mobile home. I tedeschi guidano le presenze, ma aumentano anche gli ospiti danesi, olandesi e italiani. Il comparto sta vivendo una profonda trasformazione, puntando su energie rinnovabili, gestione sostenibile dei rifiuti e mobilità green. A livello europeo, gli arrivi internazionali superano i 340 milioni, con un +4% sul 2024. Anche in Italia aumentano le immatricolazioni di camper, segno di un turismo sempre più libero e consapevole.
