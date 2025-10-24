Ultime News

Acinque, Cetti “Impegno per una transizione energetica sostenibile”

MILANO (ITALPRESS) – “Il piano industriale per i prossimi 24 mesi parla di sostenibilità, di efficienza energetica, sviluppo sul territorio, ma anche degli altri nostri business: gas ed elettricità, teleriscaldamento, reti idriche, tutto quello che i nostri territori ci chiedono di sviluppare per una transizione ambientale ed energetica sostenibile”. Lo afferma Stefano Cetti, amministratore delegato di Acinque, multiutility di riferimento del Nord della Lombardia, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy.

