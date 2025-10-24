Tra i 25 migliori studenti d’Italia ricevuti al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella c’è anche Stella Ferla, ex studentessa del Racchetti–Da Vinci di Crema. La giovane, diplomata lo scorso giugno con la media del dieci, ha ricevuto l’Attestato d’onore e la Medaglia del Presidente della Repubblica come Alfiere del Lavoro 2025.

Per l’istituto diretto da Claudio Venturelli si tratta di un riconoscimento che si rinnova a un anno di distanza: dopo Matteo Severgnini nel 2024, il liceo cremasco fa il bis con un’altra eccellenza.

Stella, oggi studentessa di Ingegneria Biomedica al Politecnico di Milano, vanta un percorso impeccabile: il massimo dei voti alla scuola media e alla maturità scientifica (100 e lode), premi nazionali sia in ambito scientifico che letterario. Con l’amica Giada Maioli ha realizzato un video contro gli stereotipi di genere, premiato a Frascati in un concorso dell’INFN, e un modello in mattoncini Lego di un sincrotrone, oggi esposto al CNAO di Pavia nel reparto dedicato ai bambini oncologici.

“Durante una visita al Centro di Adroterapia Oncologica di Pavia – racconta Stella – con la mia amica abbiamo deciso di ricreare il sincrotrone in miniatura, per avvicinare i più piccoli alla scienza e mostrare che anche la fisica può essere raccontata con leggerezza e curiosità”.

Originaria di Santa Maria, Stella vive con i genitori Giuseppe, falegname, e Ilaria, insegnante alle elementari di Castelnuovo, e con la sorella Alice. A Roma era accompagnata dal padre e dalla sorella.

Nel suo intervento al Quirinale, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato che la cerimonia degli Alfieri del Lavoro rappresenta “un incontro tra generazioni, tra chi guida le imprese e chi si prepara a costruire il futuro”. Ha sottolineato come “la formazione resti il vettore più potente per entrare con soddisfazione nel mondo del lavoro”.

Istituito nel 1961 dalla Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, il premio “Alfieri del Lavoro” viene assegnato ogni anno a 25 studenti che abbiano terminato la scuola superiore con il massimo dei voti con una cerimonia che celebra il valore dello studio e l’impegno dei giovani che rappresentano il futuro del Paese.

Lunedì 27 ottobre Stella Ferla tornerà nella sua ex scuola per condividere con docenti e studenti la gioia di questo riconoscimento.

