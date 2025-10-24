Pmg Italia Società Benefit, grazie alla stretta collaborazione con l’Amministrazione comunale e con 35 imprese del territorio, ha consegnato all’Associazione “La Città dell’Uomo”, attiva a Cremona da trent’anni, un nuovo mezzo, un Fiat Ducato, attrezzato per il trasporto di persone con disabilità e fragilità. La consegna è avvenuta in piazza del Comune, quella degli attestati di ringraziamento a chi ha contribuito alla buona riuscita di questa impresa solidale, nella Sala dei Quadri di Palazzo Comunale, presenti il sindaco Andrea Virgilio, l’assessora alle Politiche Sociali e Fragilità Marina Della Giovanna, in rappresentanza dell’Amministrazione, Virginio Mortini e Michelangelo Porciello, per Pmg Italia S.p.A., Giuseppe Ballestriero, presidente de “La Città dell’Uomo”, gli sponsor e tutti quanti hanno contribuito a realizzare l’iniziativa.

Sindaco e Assessora hanno ringraziato tutti coloro che si sono attivati per raggiungere questo importante obiettivo, sottolineando che il trasporto sociale è un servizio importante soprattutto nella nostra comunità, in particolare per i bambini con disabilità, in quanto permette loro di andare a scuola, contribuendo così di offrire un valido aiuto alle loro famiglie. Sottolineato inoltre l’importante ruolo che ha l’associazionismo nella realtà locale: la proficua collaborazione con il Comune permette infatti di assicurare servizi importanti a favore delle persone più fragili. Un sincero ringraziamento anche da parte di Giuseppe Ballestriero che, tra l’altro, ha rimarcato la duratura collaborazione tra Pmg Italia con le realtà locali che operano in campo sociale alle quali ogni anno viene dato un sostanzio aiuto per svolgere al meglio la loro attività, soprattutto se si tratta di percorre diversi chilometri ogni giorno.

La collaborazione con Pmg Italia nasce nell’ambito dell’integrazione collaborativa tra pubblico e privato prevista dalla “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e ha l’obiettivo di promuovere forme di autonomia e integrazione sociale, attraverso l’implementazione dei servizi di trasporto sociale e di accompagnamento. In tale ottica, dal 2015 il Comune di Cremona porta avanti la collaborazione con il Progetto di Mobilità Garantita, che presenta contenuti ad alto valore etico e sociale, attorno alla quale si mobilitano le migliori risorse della comunità verso un obiettivo comune: consentire alle persone di partecipare attivamente alla vita della società, colmando il divario tra le persone e spostando l’attenzione verso ciò che queste ultime possono fare, se le si mette in condizione di fare. Il progetto prevede servizi trasporto sociale e di accompagnamento di vario tipo: scuola, attività di tempo libero e socializzazione, terapie, cure mediche, diritti e doveri civici, e tanti altri.

Il Progetto Mobilità Garantita può proseguire per altri anni grazie al senso di responsabilità sociale degli imprenditori locali, che abbinano il proprio marchio e la propria immagine ad una iniziativa solidale e sociale realizzata per il benessere della comunità per offrire un valido supporto ai servizi socio-assistenziali territoriali. Il finanziamento dei veicoli, del loro mantenimento e la realizzazione del servizio, è infatti possibile grazie alla locazione da parte di imprese e aziende del territorio di spazi pubblicitari sulla superficie esterna degli autoveicoli.

© Riproduzione riservata