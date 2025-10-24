Una ricorrenza e una necessita per il settore che è ormai giunta alla sedicesima edizione. Parliamo della “giornata della sicurezza nei cantieri” promossa da Ance Cremona. In continuità con il tema della Campagna Europea 2023-2025 Salute e Sicurezza sul lavoro, il tema dell’evento è: Il futuro del cantiere è digitale.

Giovanni Musoni presidente Ance Cremona: “Non vuol dire solo tradizione, ma vuol dire confronto, crescita e dialogo tra tutti gli enti e gli imprenditori, per enti intendo gli enti di vigilanza, quindi la ATS Valpadana, l’ispettorato del lavoro, l’INAIL e il mondo Ance, che è probabilmente a livello imprenditoriale la rappresentazione più importante tra gli imprenditori di costruzione. Il numero dei partecipanti è circa 200 unità”.

L’iniziativa vede l’affiatata collaborazione tra Associazione Costruttori ANCE Cremona e Gruppo Interprofessionale della Provincia di Cremona, in collaborazione con Ance Lombardia e altri enti di settore.

Nicola Bonioli, presidente Cassa Edile: “Secondo me, il confronto è fondamentale anche perché ci sono una serie di evoluzioni nel nostro settore che avvengono quotidianamente quasi e quindi avere il contatto diretto con i nostri colleghi o anche comunque appunto come dicevo i direttori lavori, gli enti, è fondamentale”.

Una sfida della modernità è rappresentata dalle nuove tecnologie, primo incontro di giornata il rilievo 3d mobile per cantieri.

Giorgia Rossi, responsabile Commerciale Gexcel: “Uno dei maggiori problemi che poi è emerso anche da altri interventi è quello della rapidità, nel senso che rapidità sul campo si traduce anche in maggiore sicurezza per l’operatore. Questa tecnologia che noi abbiamo sviluppato, appunto questo strumento Heron, consente di rilevare lo spazio all’interno del quale l’operatore si muove al tempo di una camminata e di poter restituire un modello geometrico, una nuvola di punti, da cui poi l’operatore può estrarre diverse informazioni. Viene molto utilizzato per verificare quello che è lo stato d’avanzamento cantieri”.

