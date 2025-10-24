Buonfiglio “Portabandiera Giochi? Non ci dovranno essere polemiche”





MILANO (ITALPRESS) – “Dire i nomi dei portabandiera? Assolutamente no, l’evoluzione in vista delle Olimpiadi è ancora lunga, bisogna avere rispetto, non bisogna fare errori, lavoriamo in stretta sintonia con la Fondazione Milano Cortina e col ministro, nulla dovrà essere oggetto di critica e polemica”. Lo ha dichiarato il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, in riferimento alle scelta dei portabandiera in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. “Abbiamo l’opportunità di questa Olimpiade in casa, deve essere di successo, che lasci il segno nel mondo, anche il minimo dettaglio deve essere valutato con attenzione”, ha aggiunto il numero uno dello sport italiano. pia/pdm/ari/mca3

