Catania, prende a calci e pugni la moglie malata: arrestato un 34enne

CATANIA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha arrestato un catanese di 34 anni, noto alle forze dell’ordine, che, nella mattinata di martedì scorso, si è scagliato con violenza contro la moglie, colpendola più volte con calci, pugni e schiaffi, accanendosi su di lei quando era riversa a terra inerme. L’intervento è scaturito dalla segnalazione effettuata dalla stessa vittima alla Sala Operativa della Questura di Catania, interrotta dall’uomo ancora presente sul posto dopo l’aggressione. Per la giovane, da poco operata e affetta da una cronica patologia, si è reso necessario il trasferimento urgente in ospedale, dove, dopo molteplici accertamenti e le cure necessarie, le sono stati prescritti 45 giorni di riposo assoluto e la prognosi non è stata ancora sciolta per l’evoluzione del quadro clinico compromesso. I medici hanno diagnosticato la frattura delle ossa nasali e un grave trauma cranico.

tvi/mca3 Fonte video: Polizia di Stato