Export italiano in Arabia Saudita in forte crescita

ROMA (ITALPRESS) – Nel 2024, l’export italiano in Arabia Saudita ha raggiunto i 6,2 miliardi di euro, con una crescita di quasi il 28% rispetto al 2023, superando sia il Regno Unito sia la Francia. Il trend positivo è proseguito nei primi sette mesi del 2025, con esportazioni italiane quantificate in circa 3,5 miliardi di euro, +5,7% rispetto allo stesso periodo del 2024. E’ in questo contesto molto positivo per l’interscambio commerciale che si è tenuto a Roma il Forum imprenditoriale Italia-Arabia Saudita. L’evento ha rappresentato un’altra tappa significativa nel percorso di rafforzamento del partenariato economico con Riad.

sat/gsl

(fonte video: National Competitiveness Center)