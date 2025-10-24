La Fondazione Comunitaria di Cremona annuncia l’apertura ufficiale delle candidature al Fondo Suppini, un’iniziativa nata per volontà dell’U.S. Acli Stradivari Associazione Sportiva Dilettantistica di Cremona in memoria del suo fondatore, Giorgio Suppini. Il fondo ha l’obiettivo di sostenere l’accesso allo sport dilettantistico da parte di persone fragili e/o con disabilità, promuovendo inclusione, benessere e partecipazione attiva nella comunità.

Per l’anno 2025 è stato stanziato un contributo di 700 euro, destinato ad enti e organizzazioni senza scopo di lucro operanti nella provincia di Cremona. Il finanziamento è volto a sostenere progetti che favoriscano la partecipazione di soggetti fragili alle attività sportive dilettantistiche, sostenendo realtà locali impegnate nella promozione di uno sport davvero aperto a tutti.

Gli enti interessati possono presentare domanda compilando l’apposito modulo allegato e inviandolo via e-mail all’indirizzo: fondazionecomunitaria@fastpiu.it. In caso di valutazione positiva, la Fondazione contatterà direttamente l’ente proponente, che potrà così completare la procedura di candidatura attraverso il portale dedicato per accedere al finanziamento. Scadenza per l’invio delle candidature: 31 ottobre 2025.

Il Fondo Suppini è sostenuto anche dalle donazioni dei cittadini e delle realtà del territorio. “Lo sport è di tutti. Aiutaci a renderlo davvero accessibile” è l’appello della Fondazione, che invita a contribuire attraverso un bonifico bancario:

Credito Padano – Banca di Credito Cooperativo S.C

IBAN: IT48 L084 5411 4000 0000 0086 184

Chi può partecipare

Possono aderire al bando enti privati senza scopo di lucro, tra cui:

Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS

Organizzazioni iscritte all’anagrafe delle Onlus

Cooperative sociali

Imprese sociali

Altre realtà che, pur non iscritte nei registri sopra citati, operano nei settori di interesse generale e riportano nel proprio statuto clausole che garantiscano l’assenza di scopo di lucro, il reinvestimento degli utili e la devoluzione del patrimonio a enti analoghi in caso di scioglimento.

Per informazioni

Per ulteriori chiarimenti o per ricevere il regolamento completo del fondo, è possibile scrivere a: fondazionecomunitaria@fastpiu.it.

© Riproduzione riservata