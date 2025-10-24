Si terrà , sabato 25 ottobre, al Centro CR² Sinapsi di via Serio 34, il Convegno SIOH Lombardia 2025, promosso dalla Società Italiana di Odontostomatologia per l’Handicap (SIOH) e dedicato al tema “Benessere e qualità di vita nella persona con disabilità e non: nuove sinergie nella promozione della salute orale”.

Un appuntamento di alto livello scientifico e sociale, patrocinato dal Comune di Cremona, dall’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Cremona e da ANDI Cremona, che metterà al centro la collaborazione tra professionisti della salute, psicologi, logopedisti, infermieri e famiglie. Obiettivo: costruire un approccio condiviso e inclusivo alla cura, in cui la salute orale sia parte integrante del benessere globale della persona.

Nel corso della giornata si alterneranno interventi su medicina di prossimità, neuropsichiatria infantile, nutrizione, logopedia e nutraceutica, con relatori di rilievo come Pierdante Piccioni, Corrado Cappa, Giuseppe D’Annunzio, Maria Grazia Piancino e Luciano Zaffarano.

“Mi inorgoglisce ospitare a Cremona un evento di questo livello, per il valore scientifico e per il contenuto umano che porta con sé – commenta Filippo Ruvioli, presidente della Fondazione Occhi Azzurri e fondatore del CR² Sinapsi -. Prendersi cura delle persone significa prima di tutto comprendere i loro bisogni. Laddove una cura non esiste, esiste sempre la necessità di una presa in carico competente e appassionata”.

“Questo convegno ricorda quanto l’odontoiatria sia medicina a pieno titolo – aggiunge Elisabetta Merigo, segretaria nazionale SIOH e odontoiatra del centro Sinapsi — “La salute orale è parte del benessere complessivo della persona, e il nostro compito è costruire una società più consapevole e inclusiva”.

“Da quarant’anni SIOH è punto di riferimento per i professionisti della salute” — sottolinea Roberto Rozza, coordinatore SIOH Lombardia – Continueremo a far crescere una cultura della cura che metta al centro la dignità e la qualità di vita della persona, qualunque sia la sua condizione”.

Durante la pausa congressuale, i ragazzi del progetto comunale “Patto per l’Autonomia”, in collaborazione con la Fondazione Occhi Azzurri, parteciperanno a uno show cooking curato dallo chef Matia Barciulli e dal ristorante Slambrutón, attivo all’interno del centro: un momento di convivialità e inclusione che incarna lo spirito del convegno.

Scarica qui il programma del convegno.

© Riproduzione riservata