Milano-Cortina, Metsola “Percorso che in Europa possiamo ammirare”





MILANO (ITALPRESS) – “Questo è un momento davvero bello per parlare con tutti di quelle che sono le Olimpiadi di Milano Cortina. È un percorso che tutti noi in Europa possiamo ammirare”. Lo ha dichiarato il presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. “Ma c’è la possibilità di fare meglio, a livello europeo facciamo esattamente questo. Dobbiamo prendere questi valori e usarli nella vita quotidiana, valori di pace, di non discriminazione, di essere migliori”, ha aggiunto Metsola. pia/pdm/ari/mca3

