Milano, Sala “Tassa di soggiorno? Proveremo ad andare avanti”





MILANO (ITALPRESS) – Sull’ipotesi di aumento della tassa di soggiorno nel capoluogo lombardo per equipararla al resto del paese “noi andremo avanti nel limite di quello che possiamo fare. Stiamo aspettando la legge di bilancio però oggettivamente il turismo milanese è molto straniero e sono persone che in qualche modo usano la città. Bisogna pensare a tenere la città pulita in ordine sicura con le strade a posto e credo che sia giusto far pagare una contribuzione”. Così il sindaco di Milano Giuseppe sala a margine dell’evento per gli 80 anni di Confcommercio. L’accordo col ministero è che di fatto è un definanziamento temporaneo in attesa che si produca il progetto finale: su questa base ci siamo mossi e su questa base continueremo a muoverci. L’importante è che M4 non perda i fondi, però noi dobbiamo spicciarci a preparare il progetto definitivo”, ha aggiunto.

