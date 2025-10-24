Ultime News

24 Ott 2025 Ance e la sicurezza nei cantieri:
"Una sfida costante"
24 Ott 2025 La cremonese Matilde Bonetta
moderatrice alla FAO
24 Ott 2025 "The Rocky Horror Picture Show"
torna al cinema Filo di Cremona
24 Ott 2025 Sabato 25 al via la 30ª edizione
del Salone dello studente
24 Ott 2025 "Racconti di Libertà", viaggio
alla riscoperta della Costituzione
Scuole

Orientamento: al via la rassegna
"Il Martedì delle Professioni"

La sede dell’Informagiovani

Prenderà il via martedì 28 ottobre Il Martedì delle Professioni – Futuro in corso: ascolta, scopri, scegli, la nuova rassegna promossa dal Servizio Informagiovani del Comune di Cremona per accompagnare gli studenti nella scoperta del mondo del lavoro attraverso testimonianze dirette e concrete. L’iniziativa, rivolta agli studenti del triennio delle scuole secondarie di secondo grado cittadine, propone un ciclo di incontri dedicati a settori professionali diversi.

Al centro dell’attenzione ci saranno i racconti dei professionisti che descriveranno il loro percorso, condividendo esperienze, sfide e soddisfazioni legate al proprio mestiere. L’obiettivo è offrire ai giovani strumenti utili per orientarsi, comprendere le dinamiche del mercato del lavoro e riflettere sulle proprie aspirazioni.

“Il Martedì delle Professioni – dichiara il sindaco Andrea Virgilio – è uno strumento in più che si affianca a tutte le altre azioni che l’amministrazione comunale, anche grazie al servizio offerto dall’Informagiovani, sta mettendo in campo per accompagnare ragazzi e studenti nelle loro scelte professionali future, valorizzandone i talenti e favorendo una partecipazione attiva alla vita della comunità. Investire sui giovani significa investire sul futuro della nostra città: per questo continueremo a sostenere iniziative che, come questa, promuovono conoscenza, consapevolezza e fiducia nelle proprie capacità”.

“Con Il Martedì delle Professioni – commenta Maria Carmen Russo, responsabile del Servizio Informagiovani del Comune di Cremona – vogliamo offrire ai ragazzi un’occasione concreta per avvicinarsi al mondo del lavoro in modo diretto e consapevole, stimolando un confronto reale con chi quei mestieri li vive ogni giorno. Incontrare professionisti di settori diversi permette agli studenti di ascoltare esperienze autentiche, comprendere i percorsi formativi e professionali e riflettere sulle proprie aspirazioni. È inoltre importante per conoscere la varietà dei campi applicativi a cui un percorso di studio può portare, ampliando l’orizzonte delle proprie possibilità. Tutto ciò rappresenta un ulteriore tassello per avvicinare scuola e mondo del lavoro, fornendo strumenti utili per scelte future più consapevoli e personali”.

Il programma dei primi incontri
I primi quattro incontri della rassegna si terranno nella sede dell’Informagiovani, in via Palestro 17, a Cremona, dalle 8:30 alle 10:00.

· Martedì 28 ottobre – Dentro il camice: viaggio nei mestieri della salute Con la partecipazione di un medico, un infermiere e un operatore socio sanitario (OSS)

· Martedì 18 novembre – Lavorare con le persone: il cuore delle aziende Con un General Manager, un HR specialist e un On Site Manager

· Martedì 2 dicembre – Soldi, strategie e futuro: oltre lo sportello Con professionisti dei settori finanza, IT, legale e marketing

· Martedì 16 dicembre – Case, città e opportunità: dentro il mondo immobiliare Con un geometra, un agente immobiliare e un arredatore d’interni

Le professioni sono state selezionate in base alle preferenze espresse dagli studenti. Inoltre, è stato realizzato un sondaggio ad hoc distribuito nelle scuole, per raccogliere i desideri dei ragazzi e programmare, nei prossimi mesi, nuovi incontri dedicati ad altre interessanti professioni.

INFO E ISCRIZIONI
Le scuole e gli studenti interessati a partecipare agli incontri possono contattare il Servizio Informagiovani per maggiori informazioni e iscrizioni (tel. 0372 407958 – 334 1043550, email: orientamento@comune.cremona.it).

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...