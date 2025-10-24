Prenderà il via martedì 28 ottobre Il Martedì delle Professioni – Futuro in corso: ascolta, scopri, scegli, la nuova rassegna promossa dal Servizio Informagiovani del Comune di Cremona per accompagnare gli studenti nella scoperta del mondo del lavoro attraverso testimonianze dirette e concrete. L’iniziativa, rivolta agli studenti del triennio delle scuole secondarie di secondo grado cittadine, propone un ciclo di incontri dedicati a settori professionali diversi.

Al centro dell’attenzione ci saranno i racconti dei professionisti che descriveranno il loro percorso, condividendo esperienze, sfide e soddisfazioni legate al proprio mestiere. L’obiettivo è offrire ai giovani strumenti utili per orientarsi, comprendere le dinamiche del mercato del lavoro e riflettere sulle proprie aspirazioni.

“Il Martedì delle Professioni – dichiara il sindaco Andrea Virgilio – è uno strumento in più che si affianca a tutte le altre azioni che l’amministrazione comunale, anche grazie al servizio offerto dall’Informagiovani, sta mettendo in campo per accompagnare ragazzi e studenti nelle loro scelte professionali future, valorizzandone i talenti e favorendo una partecipazione attiva alla vita della comunità. Investire sui giovani significa investire sul futuro della nostra città: per questo continueremo a sostenere iniziative che, come questa, promuovono conoscenza, consapevolezza e fiducia nelle proprie capacità”.

“Con Il Martedì delle Professioni – commenta Maria Carmen Russo, responsabile del Servizio Informagiovani del Comune di Cremona – vogliamo offrire ai ragazzi un’occasione concreta per avvicinarsi al mondo del lavoro in modo diretto e consapevole, stimolando un confronto reale con chi quei mestieri li vive ogni giorno. Incontrare professionisti di settori diversi permette agli studenti di ascoltare esperienze autentiche, comprendere i percorsi formativi e professionali e riflettere sulle proprie aspirazioni. È inoltre importante per conoscere la varietà dei campi applicativi a cui un percorso di studio può portare, ampliando l’orizzonte delle proprie possibilità. Tutto ciò rappresenta un ulteriore tassello per avvicinare scuola e mondo del lavoro, fornendo strumenti utili per scelte future più consapevoli e personali”.

Il programma dei primi incontri

I primi quattro incontri della rassegna si terranno nella sede dell’Informagiovani, in via Palestro 17, a Cremona, dalle 8:30 alle 10:00.

· Martedì 28 ottobre – Dentro il camice: viaggio nei mestieri della salute Con la partecipazione di un medico, un infermiere e un operatore socio sanitario (OSS)

· Martedì 18 novembre – Lavorare con le persone: il cuore delle aziende Con un General Manager, un HR specialist e un On Site Manager

· Martedì 2 dicembre – Soldi, strategie e futuro: oltre lo sportello Con professionisti dei settori finanza, IT, legale e marketing

· Martedì 16 dicembre – Case, città e opportunità: dentro il mondo immobiliare Con un geometra, un agente immobiliare e un arredatore d’interni

Le professioni sono state selezionate in base alle preferenze espresse dagli studenti. Inoltre, è stato realizzato un sondaggio ad hoc distribuito nelle scuole, per raccogliere i desideri dei ragazzi e programmare, nei prossimi mesi, nuovi incontri dedicati ad altre interessanti professioni.

INFO E ISCRIZIONI

Le scuole e gli studenti interessati a partecipare agli incontri possono contattare il Servizio Informagiovani per maggiori informazioni e iscrizioni (tel. 0372 407958 – 334 1043550, email: orientamento@comune.cremona.it).

