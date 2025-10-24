Tappa a Cremona per l’evento itinerante con cui Regione Lombardia premia sui territori le Attività storiche riconosciute nel 2025. L’iniziativa, voluta dall’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi, è dedicata a negozi, locali e botteghe artigiane che hanno svolto il proprio esercizio senza interruzioni per un periodo non inferiore a 40 anni.

Sono 32 le ‘nuove’ imprese storiche della provincia di Cremona che hanno ottenuto il marchio identificativo durante la cerimonia svoltasi nella sede della Camera di Commercio. A consegnare il riconoscimento, oltre all’assessore Guidesi, anche il presidente di Unioncamere Lombardia e della Camera di Commercio di Cremona Mantova Pavia, Gian Domenico Auricchio. Per il quarto anno consecutivo, su volontà dell’assessore, la premiazione avviene attraverso un tour che fa tappa in tutte le province lombarde, in collaborazione con le Camere di Commercio.

“Il marchio – ha evidenziato l’assessore Guidesi – rappresenta il ringraziamento di Regione ad attività che costituiscono l’anima e la forza della Lombardia. È il riconoscimento al ruolo fondamentale che svolgono all’interno delle nostre comunità, spesso non adeguatamente valorizzato. Assicurano servizi di qualità, posti di lavoro e un contributo irrinunciabile alla vivibilità di paesi e città. Se la Lombardia detiene primati economico-sociali, lo deve anche e soprattutto a chi ha saputo costruire un progetto imprenditoriale capace di rinnovarsi nei decenni, resistendo ai momenti difficili e ai cambiamenti del mercato. Storie di piccole imprese e delle loro famiglie che incarnano la storia della nostra terra”.

Sono complessivamente 4.477 le Attività storiche lombarde riconosciute da Regione, di cui 371 nella provincia di Cremona. Sul portale regionale www.attivitastoriche.regione.lombardia.it saranno disponibili le foto di ciascun esercizio premiato: il sito web contiene informazioni e fotogallery per ogni realtà riconosciuta.

Queste le 32 ‘nuove’ Attività storiche in provincia di Cremona (9 botteghe artigiane storiche, 13 locali storici, 10 negozi storici) che hanno ottenuto il marchio identificativo nel corso della cerimonia alla Camera di Commercio.

Azzanello

Gianna, Bottega Artigiana Storica, 1977, Cura della Persona.

Casalmaggiore

Idrotermosanitaria Cremonese, Negozio Storico, 1969, Attrezzature;

La Tre Erre, Bottega Artigiana Storica, 1969, Miscellanea.

Castelverde

Macelleria Canevari, Negozio Storico, 1974, Alimentari e Specialità Alimentari;

Ristorante Valentino, Locale Storico, 1981, Ristorazione.

Credera Rubbiano

Macelleria Bertoli, Negozio Storico, 1963, Alimentari e Specialità Alimentari;

Ristorante Cantoni, Locale Storico, 1969, Ristorazione.

Crema

Mazzola, Negozio Storico, 1960, Auto e Moto;

Torrefazione Ligure, Locale Storico, 1977, Bar e Tabaccheria.

Cremona

Cicli Denti, Bottega Artigiana Storica, 1981, Attrezzature;

Autofficina Tamagni, Bottega Artigiana Storica, 1972, Attrezzature;

Bar Dazio, Locale Storico, 1968, Bar e Tabaccheria;

Bassi Barbara Gioielleria Numismatica, Negozio Storico, 1984, Preziosi;

Bernuzzi, Negozio Storico, 1954, Preziosi;

Bosini Officina, Bottega Artigiana Storica, 1955, Auto e Moto;

Caffè Tubino, Locale Storico, 1962, Bar e Tabaccheria;

Libreria Ponchielli, Negozio Storico, 1966, Cartoleria e Libreria;

Mainardi, Bottega Artigiana Storica,1972, Attrezzature.

Dovera

Generi Alimentari Bonizzi Maria Rosa, Negozio Storico, 1947, Alimentari e Specialità Alimentari.

Ostiano

Farmacia Clerici, Negozio Storico, 1978, Cura della Persona;

Trattoria Croce Bianca, Locale Storico, 1976, Ristorazione.

Palazzo Pignano

Bar Pizzeria Trattoria Leon Rampante, Locale Storico, 1976, Ristorazione.

Pianengo

Bar Ferrari, Locale Storico, 1972, Bar e Tabaccheria.

Robecco d’Oglio

Acconciature Rita, Bottega Artigiana Storica, 1981, Cura della Persona.

Sesto ed Uniti

Ciu Ciu Bar, Locale Storico,1972, Bar e Tabaccheria;

Onoranze Funebri Lupi Luciano, Negozio Storico, 1973, Miscellanea.

Soncino

Autoriparazioni Reali, Bottega Artigiana Storica, 1976, Auto e Moto.

Soresina

Baker – Vecchio Baker, Locale Storico, 1980, Ristorazione.

Stagno Lombardo

Ristorante Lido Ariston Sales, Locale Storico, 1976, Ristorazione.

Ticengo

Trattoria Del Cervo, Locale Storico, 1961, Ristorazione.

Vaiano Cremasco

Luigi Parrucchiere Uomo, Bottega Artigiana Storica, 1977, Cura della Persona;

Ristorante 7 Sapori, Locale Storico, 1985, Ristorazione.

Il supporto di Regione, oltre alla concessione del marchio identificativo, si concretizza con il bando ‘Imprese storiche verso il futuro’, attivato con la collaborazione di Unioncamere Lombardia e riservato alle attività che figurano nell’albo regionale: per quelle riconosciute nel 2024, il contributo stanziato in provincia di Cremona riguarda 24 imprese per un totale 347.439 euro. La misura garantisce risorse a fondo perduto che coprono fino al 50% degli investimenti nei seguenti ambiti: innovazione, ricambio generazionale e trasmissione di impresa, riqualificazione del locale dell’attività, restauro e conservazione.

