La Costituzione Italiana prende vita tra le vie della città: con “Racconti di Libertà”, la Compagnia dei Piccoli invita il pubblico a un’esperienza teatrale immersiva che intreccia arte, memoria e cittadinanza attiva. Una passeggiata teatrale che si snoda tra i luoghi simbolici di Cremona, dove narrazione, performance e interazione si fondono in un percorso sensoriale e civile dedicato ai Principi Fondamentali della Costituzione Italiana.

Il progetto, ideato da Mattia Cabrini, Maria Antonietta Parrella e Francesca Poli, con la regia di Mattia Cabrini, nasce dal desiderio di restituire nuova voce e attualità ai valori costituzionali attraverso il linguaggio del teatro contemporaneo. Il pubblico, dotato di cuffie wireless, sarà guidato da una voce narrante che intreccia monologhi, memorie storiche, articoli costituzionali e performance dal vivo. Ogni tappa rappresenta una “soglia narrativa” da attraversare, un punto d’incontro tra memoria collettiva e vissuto personale, dove la città stessa diventa palcoscenico.

Il copione originale, corale e polifonico, alterna ricordi storici legati a Cremona durante la guerra, la Resistenza e la Liberazione, a voci poetiche e testimonianze contemporanee. Attori e attrici daranno vita a figure storiche e cittadini comuni, interpretando il presente attraverso il prisma della Costituzione, che si rivela così strumento vivo e attuale.

Il progetto vede la partecipazione di professionisti e realtà locali di rilievo: i musicisti del gruppo Sexyyoungproducers (SYP), il fonico Fabio Gionfrida, e il Laboratorio Lapsus di Milano, che ha curato la ricerca storica. “Racconti di Libertà” è realizzato con il contributo della Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona e con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona. Collaborano inoltre: Ufficio Eventi del Comune di Cremona, La Gare des Gars – Ciclofficina, Centro Fumetto “Andrea Pazienza”, Liceo Scientifico G. Aselli, Parrocchia di Sant’Agata – UP Cittanova, Museo Civico “Ala Ponzone” e TeleradioCremona Cittanova – Diocesi di Cremona.

