Video Pillole
Salute Magazine – 24/10/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Giornata mondiale del cuore, percorso condiviso per la prevenzione
– Un software predice le varianti del covid
– Lazio, una legge regionale per affrontare la balbuzie
– Tumore al seno, campagna di Novartis promuove l’attività fisica
sat/gtr
– Giornata mondiale del cuore, percorso condiviso per la prevenzione
– Un software predice le varianti del covid
– Lazio, una legge regionale per affrontare la balbuzie
– Tumore al seno, campagna di Novartis promuove l’attività fisica
sat/gtr
© Riproduzione riservata