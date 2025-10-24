Ultime News

24 Ott 2025 Comune, Agenzia delle Entrate
e Guardia di Finanza contro evasione
24 Ott 2025 Violino Girolamo II Amati 1670,
prestito temporaneo al Mdv
24 Ott 2025 Cremona allo Specchio
Al via l’edizione 2025
24 Ott 2025 Alfieri del Lavoro, Stella Ferla
premiata al Quirinale
24 Ott 2025 Tentata rapina a studente alle
tramvie: identificato l'autore
Video Pillole

Tg News – 24/10/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– La spesa pensionistica nel 2024 salita a 364 miliardi
– Aerospazio, l’Italia accelera: 45 progetti per 1,5 mld
– Turismo open air, estate da record
– Zes unica per il Mezzogiorno, positivi i primi risultati
sat/gsl

