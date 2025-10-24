"The Rocky Horror Picture Show"
torna al cinema Filo di Cremona
Torna al Cinema Filo nel cinquantesimo anniversario The Rocky Horror Picture Show (USA–UK, 1975) di Jim Sharman con Susan Sarandon, Tim Curry, Richard O’Brien. Biglietto unico al prezzo di 15 €, per info e prenotazioni https://www.cinemafilo.com/
Giovedì 30 ottobre 2025 alle ore 21.00 al Cinema Teatro Filo di Cremona ritorna l’appuntamento con il film cult “The Rocky Horror Picture Show” in versione originale sottotitolata e partecipata.
Dopo il sold out dell’anno scorso il cinema Filo di Cremona riporta in sala il cult di Jim Sharman in una serata all’insegna di travestimento, musica e puro divertimento organizzata da Filodrammatica Cremonese, Nuova Cinefilo sas, Antani – APS e con la collaborazione di PosainOpera Company.
Sulle note delle strepitose musiche di Richard O’Brien, in alcuni momenti iconici del film, gli interpreti di Posa in Opera faranno rivivere sul palco i protagonisti mentre il pubblico, grazie al kit in dotazione, potrà interagire secondo i dettami della Participation Guide del RHPS aiutato dal tutorial realizzato da ANTANI-APS.
E per rendere ancora più indimenticabile l’evento di quest’anno alcuni fortunati vinceranno premi, rigorosamente a tema.
Seppur non obbligatorio, é assolutamente gradito il travestimento (ispirato al film) dei partecipanti-non-convenzionali (“Unconventional Conventionists”) che finalmente avranno un’altra occasione per… Let’s Do the Time Warp Again!