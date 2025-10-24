Si è parlato di futuro energetico della città e di viabilità nella puntata del 22 ottobre del programma La Piazza su CR1. In studio insieme al sindaco Andrea Virgilio, il capogruppo del PD Roberto Poli, il capogruppo di Novità a Cremona ed ex candidato sindaco Alessandro Portesani e il segretario cittadino di Forza Italia Luca Ghidini. In collegamento, il sindaco di Castelvetro Silvia Granata e Luigi Lipara, attivista su temi della transizione energetica e presidente del comitato contro il biometano al Bosco ex Parmigiano.

Tutti protagonisti delle polemiche degli ultimi giorni, a cominciare dal passo indietro su Cremona 20-30. Vengono meno le prerogative, ha detto Virgilio, sul progetto che cercava di affrontare il tema della transizione energetica, con un focus che ruota attorno al termovalorizzatore, ma la situazione è cambiata: “Il termovalorizzatore oggi è autorizzato fino al 2036, ci sono stati investimenti anche importanti, credo che per il territorio sia estremamente positivo il continuo ammodernamento di questo impianto, una decisione che, anche alla luce della contrarietà all’impianto di biometano, che di fatto risultava essere l’elemento più impattante di quel progetto, il memorandum non era più congruente, quindi è necessario resettarlo”.

“Il piano Cremona 20-30 era stato giustificato anche proprio come piano strategico per accompagnare il superamento dell’inceneritore”, ha replicato Portesani. “Oggi il sindaco ne annuncia l’archiviazione, dice che la vita dell’inceneritore sarà prolungata fino al 2036, quando invece era previsto lo stop nel 2029, ma non dice quale sarà il nuovo piano, e io credo che questo sia gravissimo”.

“Ho l’esigenza di prendere in mano l’amministrazione e guardare al futuro” ribatte Virgilio, “cioè prendere quello che di buono è stato realizzato nel passato, e introdurre i correttivi necessari”.

Poi il sindaco di Cremona rievoca una presa di posizione di Portesani: “Confermi la tua uscita di qualche mese fa, che sosteneva l’apertura di un dibattito sul nucleare, anche nel nostro territorio? Su questo non siamo d’accordo, anzi, ritengo la tua dichiarazione estremamente grave, perché strizzare l’occhio a quest’ipotesi, dentro una dinamica territoriale, ti rende estremamente poco coerente rispetto alle preoccupazioni che avevi sull’impianto di biometano”.

Durante la trasmissione si è toccato poi il tema della viabilità, con particolare attenzione ai lavori su Largo Moreni.

La sindaca di Castelvetro Granata conferma che “la situazione è decisamente rientrata rispetto all’inizio, anche se molti cittadini hanno deciso di utilizzare l’autostrada nelle ore più critiche. Tra l’altro la rotonda esteticamente è molto bella”.

“Toccare la viabilità non genera consensi”, ha detto Virgilio “però ho il dovere di fare investimenti su contesti che sono delicati”.

“Noi non abbiamo fatto nessuna polemica”, precisa Portesani, “le polemiche le hanno fatte i cittadini, in prima battuta, e poi c’è stata questa discussione tra gli amministratori di centro-sinistra. Ci siamo limitati a commentare quello che stava accadendo”.

Chiude Virgilio: “Sostengo la politica del fare, contesto chi si trasforma in ‘umarell’ e passa il tempo a guardare i cantieri e a criticare. Tante energie spese per una rotatoria, meglio concentrarsi sui grandi collegamenti della nostra città”.

A questo link la puntata completa di La Piazza del 22 ottobre: https://cr1.it/video/la-piazza-cremona-20-30-e-viabilita-ne-parliamo-con-il-sindaco-del-22-ottobre-2025/

