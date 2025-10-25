Il primo gol di Vardy, una prestazione positiva, l’entusiasmo della gente. E’ stata una grande serata di calcio quella dello Zini, con la Cremonese che pareggia 1-1 contro l’Atalanta, al termine di un incontro esaltante. Alla prima rete in grigiorosso di Vardy, risponde nel finale Brescianini.

Nicola, viste le tante defezioni, sceglie un undici titolare inedito, inserendo Faye per la prima volta dal primo minuto, con Vandeputte nel ruolo di regista e Zerbin da mezzala, davanti spazio al tandem Vardy-Sanabria.

I grigiorossi partono forte, con trame interessanti per arrivare nella metà campo avversaria, senza però trovare lo spazio per concludere verso il grande ex Carnesecchi. Al 20’ minuto Vardy lavora un ottimo pallone al limite dell’area, lo scarica per Vandeputte che ci prova con un tiro a giro, ma proprio Carnesecchi si allunga e blocca la sfera. Al 23’ grande chance per Krstovic che colpisce di testa a botta sicura, trovando la respinta di Baschirotto. Al 27’ ripartenza grigiorossa che porta al tiro di Barbieri da fuori, ma Carnesecchi mette in corner. Su sviluppi dello stesso calcio d’angolo Terracciano colpisce sul primo palo, sfiorando la deviazione vincente. Al 31’ Vandeputte salta Bellanova e crossa col mancino, Baschirotto vola più in alto di tutti, ma la sua mira è imprecisa. Al 35’ Krstovic parte dalla sinistra, si accentra e cerca il secondo palo, Silvestri respinge. Al 45’ Lookman punta Terracciano sulla sinistra e mette in mezzo, De Ketelaere colpisce tutto solo di testa, ma non riesce ad angolare, Silvestri blocca.

All’intervallo Nicola sceglie di inserire Sarmiento al posto di Sanabria per cambiare le caratteristiche del reparto offensivo al fianco di Jamie Vardy. Al 57’ proprio Vardy supera Carnesecchi e mette dentro, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Al minuto 71 Samardzic si accentra e calcia forte col mancino alla ricerca del primo palo, serve un intervento miracoloso di Silvestri per evitare il vantaggio dell’Atalanta. Poco dopo De Roon calcia da fuori al volo, sfiorando il palo. Al 78’ però lo Zini esplode: Zerbin calcia col destro, Carnesecchi respinge col piede, Vardy stoppa e mette sotto la traversa il gol dell’1-0, il suo primo in grigiorosso. All’84’ la reazione della Dea con Scamacca, ma Silvestri si supera. Poco dopo però Brescianini col mancino trova l’angolo giusto per l’1-1. La partita scivola poi fino al triplice fischio.

La Cremonese ottiene un punto prestigioso e sale a quota 11 punti dopo 8 gare. Prossimo impegno per i grigiorossi mercoledì 29 ottobre in trasferta contro il Genoa.

Simone Guarnaccia

© Riproduzione riservata