26 Ott 2025 Nicola: "Grandissima prestazione
e ho visto lo spirito giusto"
25 Ott 2025 Vardy: "Il gol sotto la Curva Sud
mi ha mandato al settimo cielo"
25 Ott 2025 Le pagelle di Cremo-Atalanta:
voti alti, può fare meglio Sanabria
25 Ott 2025 Cremo, contro l’Atalanta non basta
il primo gol di Vardy: 1-1
25 Ott 2025 Onore ai Caduti
La cerimonia al Cimitero
Le pagelle di Cremo-Atalanta:
voti alti, può fare meglio Sanabria

Tonny Sanabria

SILVESTRI 6,5 – Compie un vero e proprio miracolo sul mancino velenoso di Samardzic.

TERRACCIANO 7,5 – Sventa almeno tre occasioni nitide dell’Atalanta. Corre e si sacrifica sia in difesa che a centrocampo.

BASCHIROTTO 6,5 – Guida la difesa con personalità, arginando con esperienza Krstovic.

FAYE 6,5 – Ottimo esordio dal primo minuto, limita De Ketelaere.

BARBIERI 7 – Dalla sua parte non si passa, prova di spessore.

ZERBIN 6,5 – Gioca in un ruolo inedito, porta dinamismo in mezzo al campo.

VANDEPUTTE 6,5 – Si fa apprezzare anche da regista, gestendo palloni pericolosi,

PAYERO 6 – Riesce a dare equilibrio, fatica però nei suoi classici inserimenti.

F.MUSSOLINI 6 – Spinge con determinazione, è poco preciso negli ultimi 30 metri offensivi.

SANABRIA 5,5 – Ha pochi palloni a disposizione e non li lavora al meglio.

VARDY 7 – Primo timbro in grigiosso per lui. Gli viene anche annullato un gol. La Cremonese con lui in campo è molto pericolosa.

SARMIENTO 6 – E’ una mina vagante per le difese avversarie, un po’ troppo frettoloso nelle scelte.

BIANCHETTI 6 – Gestisce con esperienza i minuti finali.

FOLINO 6 – Il suo esordio in Serie A è positivo, si fa trovare pronto.

VAZQUEZ sv

Simone Guarnaccia

© Riproduzione riservata
