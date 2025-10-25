Le pagelle di Cremo-Atalanta:
voti alti, può fare meglio Sanabria
SILVESTRI 6,5 – Compie un vero e proprio miracolo sul mancino velenoso di Samardzic.
TERRACCIANO 7,5 – Sventa almeno tre occasioni nitide dell’Atalanta. Corre e si sacrifica sia in difesa che a centrocampo.
BASCHIROTTO 6,5 – Guida la difesa con personalità, arginando con esperienza Krstovic.
FAYE 6,5 – Ottimo esordio dal primo minuto, limita De Ketelaere.
BARBIERI 7 – Dalla sua parte non si passa, prova di spessore.
ZERBIN 6,5 – Gioca in un ruolo inedito, porta dinamismo in mezzo al campo.
VANDEPUTTE 6,5 – Si fa apprezzare anche da regista, gestendo palloni pericolosi,
PAYERO 6 – Riesce a dare equilibrio, fatica però nei suoi classici inserimenti.
F.MUSSOLINI 6 – Spinge con determinazione, è poco preciso negli ultimi 30 metri offensivi.
SANABRIA 5,5 – Ha pochi palloni a disposizione e non li lavora al meglio.
VARDY 7 – Primo timbro in grigiosso per lui. Gli viene anche annullato un gol. La Cremonese con lui in campo è molto pericolosa.
SARMIENTO 6 – E’ una mina vagante per le difese avversarie, un po’ troppo frettoloso nelle scelte.
BIANCHETTI 6 – Gestisce con esperienza i minuti finali.
FOLINO 6 – Il suo esordio in Serie A è positivo, si fa trovare pronto.
VAZQUEZ sv
Simone Guarnaccia