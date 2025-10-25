Ultime News

25 Ott 2025 Anni di vessazioni: braccialetto
elettronico per marito violento
25 Ott 2025 "Ritira la denuncia o te la faccio
pagare": 33enne in carcere
25 Ott 2025 Cremonese, contro l’Atalanta
un match ostico e stimolante
25 Ott 2025 Cà de Mari, inaugurata nuova
sede del centro diurno disabili
25 Ott 2025 Decoro e sicurezza: in piazza
Stradivari i nuovi pilomat
Video Pillole

Medicina Top – 25/10/2025

MILANO (ITALPRESS) – Le malattie respiratorie tipiche dell’autunno, le malattie infettive tropicali in Italia e il teatro come strumento per migliorare il benessere psicologico: sono i temi della sessantaseiesima puntata di Medicina Top. Marco Klinger intervista Stefano Centanni, pneumologo del Centro Medico Visconti di Modrone di Milano; Emanuele Nicastri, direttore Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive ad Alta Intensità di Cura dell’Istituto Spallanzani di Roma; Daniela Cristofori, psicologa, psicoterapeuta e attrice.
