Medicina Top – 25/10/2025





MILANO (ITALPRESS) – Le malattie respiratorie tipiche dell’autunno, le malattie infettive tropicali in Italia e il teatro come strumento per migliorare il benessere psicologico: sono i temi della sessantaseiesima puntata di Medicina Top. Marco Klinger intervista Stefano Centanni, pneumologo del Centro Medico Visconti di Modrone di Milano; Emanuele Nicastri, direttore Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive ad Alta Intensità di Cura dell’Istituto Spallanzani di Roma; Daniela Cristofori, psicologa, psicoterapeuta e attrice.

