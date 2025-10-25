Mattinata di porte aperte nel quartiere S. Ambrogio al centro Alzheimer Caffè Loriana Poli presso AIMA Cremona, per la presentazione al pubblico della sede rinnovata negli allestimenti allo scopo di essere sempre più funzionale nella cura degli ospiti.

Presenti esponenti dell’amministrazione comunale e i vertici di Fondazione Città di Cremona e Cremona Solidale che nel tempo hanno collaborato su numerosi progetti, oltre a volontari e operatori impegnati quotidianamente nelle attività del centro.

Pareti ridipinte, arredi cambiati e una visione diversa degli spazi: nel salone centrale la porta che dà verso l’esterno ora è stata camuffata con fotografie di una caffetteria realizzate da Giuseppe Muchetti che poste sulle pareti trasformano l’angolo in uno spazio d’incontro dove si è invogliati a restare e non ad uscire. Interventi, realizzati con il sostegno della Banca Popolare di Cremona, che sono estetici ma soprattutto terapeutici. È stata creata una saletta multisensoriale che aiuta le persone a riorientarsi nel qui e ora, favorendo inoltre la socialità.

L’Associazione Italiana Malattia di Alzheimer è operativa sul territorio dal 1988 e nel 2006 è stato inaugurato il centro Alzheimer Caffè per proporre agli utenti attività quali musicoterapia, arteterapia, terapia occupazionale, dando al contempo un supporto psicologico ai famigliari.

