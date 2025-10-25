Il grande protagonista della partita Jamie Vardy, che ha messo a segno il suo primo gol in Italia, al termine della partita si è presentato zoppicante in conferenza stampa (ma ha rassicurato tutti dicendo “E’ solo un graffio”) per commentare la partita.

Primo gol con la Cremonese, proprio sotto la Curva Sud.

“Sono felice per il primo gol, peccato non sia arrivato contro l’Udinese, dove ho avuto un paio di buone occasioni. Mi manda al settimo cielo aver segnato sotto la Curva Sud!”.

Ti hanno anche annullato un gol. In attacco ora sei un punto fermo.

“A livello fisico, giocare è il miglior modo per entrare in forma. Ora devo recuperare, perché ho giocato due gare intere di fila e c’è l’impegno infrasettimanale contro il Genoa da giocare”.

Hai una dedica particolare per il gol?

“Dedico ogni mio singolo gol a mia moglie e ai miei figli, che oggi erano allo stadio per sostenermi”.

Giochi bene con qualsiasi compagno di reparto.

“E’ fondamentale in avanti pressare in coppia con il compagno di reparto, serve lavorare assieme in allenamento e sto cercando l’intesa migliore con i compagni”.

Oggi eravate in emergenza, ma avete dato vita a una grande prova.

“C’è stato qualche infortunio, ma abbiamo dimostrato di avere una profondità della rosa che ci permette comunque di fare bene”.

Rimpianti per non aver vinto oggi e neppure contro l’Udinese?

“A livello di squadra si è sempre insoddisfatti quando non si vince. Ma ci teniamo stretto il pareggio, perché il nostro obiettivo è la salvezza. Pensiamo già alla prossima partita”.

Come ti stai trovando a Cremona?

“Mi sto trovando bene, c’è qualche barriera linguistica da superare, ma quella del calcio è una lingua universale e questo facilita le cose in campo. Sono stato accolto bene dal gruppo. Presto inizierò lezioni di italiano e i miei bambini andranno a scuola. Ci tengo a parlare l’italiano con loro”.

Mauro Maffezzoni

© Riproduzione riservata