Trentacinque anni fa, il 27 ottobre 1990, l’Italia perdeva Ugo Tognazzi, uno dei volti più amati, simpatici, professionali e versatili del cinema nazionale. Aveva 68 anni. Per Cremona, la sua città natale, la sua morte è stata sinonimo di perdita di un cittadino illustre, di un “figlio” celebre, ma anche di un artista che non aveva mai reciso il legame con le proprie radici (celebre il video con Mina in cui i due parlano in dialetto cremonese su Studio Uno in Rai)

Tognazzi aveva iniziato proprio a Cremona sua avventura nel mondo dello spettacolo, a livello amatoriale. Ma ben presto il suo talento lo portò a una carriera straordinaria: più di 140 film e lavori con nomi tra cui Monicelli, Risi e Germi.

A distanza di 35 anni, Cremona continua a ricordarlo con affetto e non ha mai smesso di sentirlo vicino: il suo sorriso, la voce unica e quella capacità tutta sua di rendere umano anche il personaggio più grottesco, restano impressi nel cuore dei cremonesi.

© Riproduzione riservata