E’ morto a 79 anni il sindacalista Franco Squerti: iscritto al Partito Democratico, aveva poi sposato i valori della Cgil. Prima segretario generale della Filt Cgil Cremona, poi dello Spi; infine, la presidenza di Aup (Associazione Unitaria Pensionati), carica che ha ricoperto fino all’ultimo.

A ricordarlo sui social anche il sindaco Virgilio: “Franco è stato un perno di un pezzo di comunità di questa città, un perno non appariscente e proprio per questo fondamentale. Dal Circolo Carlo Signorini, all’Associazione Unitaria Pensionati, passando per il Partito-quello con la P maiuscola, quello che aveva un senso profondo di comunità, fino al Sindacato, Franco non ha cercato vetrine: ha messo insieme persone, ha tenuto aperte porte, ha condotto battaglie politiche. Ci ha insegnato che la libertà viene dal basso e che le reti non si annunciano ma si costruiscono, giorno dopo giorno, con pratiche concrete e fatiche condivise. Franco era la presenza che dai per scontata finché c’è: come quei padri che non occupano la scena ma la reggono; quando mancano, il vuoto non è una metafora ma lo senti nelle stanze, nei corridoi, nelle riunioni più piccole, nel silenzio dopo una battuta che non arriverà più, il vuoto lo senti dentro perché forse ci si sente anche più soli” ha scritto.

