Il difensore grigiorosso Tommaso Barbieri è intervenuto ai microfoni di CR1 al termine di Cremonese-Atalanta, sfida dell’ottava giornata di Serie A.

Che gruppo siete? Si vede la voglia di sacrificarsi l’uno per l’altro…

“Prima che compagni siamo amici, e questo si nota. Anche con il mister è nato un bellissimo rapporto, lui ci aiuta sia dentro che fuori dal campo e penso che si veda”.

Mercoledì si torna subito in campo, contro il Genoa…

“Sarà una partita tosta, come tutte quelle di Serie A. Ora ci concentreremo su quell’impegno cercando di recuperare, sappiamo che il campionato è molto difficile e dobbiamo continuare così”.

