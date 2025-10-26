Tre giovani atleti cremonesi, un riconoscimento che unisce scuola e sport. Alla Canottieri Flora si è svolta la cerimonia di consegna delle borse di studio Assocanottieri 2025, alla presenza del presidente Pierangelo Fabris, del consigliere della Canottieri Ongina e segretario di Assocanottieri Valerio Demaldé, e dell’assessore allo Sport del Comune di Cremona Luca Zanacchi.

Si tratta della seconda edizione dell’iniziativa, che ha visto assegnare tre borse di studio: una da 1.500 euro e due da 500 euro. I premi sono stati destinati a Mattia Mari, Giulia Leoni (rappresentata dalla madre) e Riccardo Benedusi, tutti con risultati scolastici eccellenti e successi sportivi di rilievo nelle rispettive discipline. Leoni, impegnata Impegnata al 14esimo trofeo nuoto Riccione, non ha potuto essere presente alla cerimonia: a ritirare il premio è stata la mamma Elisabetta.

Sono state nove le candidature ammesse, provenienti da cinque diverse società, su dieci che fanno parte del sodalizio: due dalla Bissolati, una dall’Eridanea, una dalla Canottieri Adda di Lodi, tre dalla Baldesio e due dalla Flora. I criteri di valutazione hanno pesato 60% risultati sportivi e 40% rendimento scolastico.

Il premio principale da 1.500 euro è andato a Mattia Mari, protagonista di una stagione di grande spessore con la Canottieri Flora, dove ha conquistato il titolo italiano nel 4 senza pesi leggeri Under 23, oltre a un campionato europeo Under 19 con la nazionale azzurra, con una media scolastica del 9,4.

Gli altri due premi a Giulia Leoni, nuotatrice della Baldesio, è stata premiata per gli ottimi risultati ottenuti ai Campionati Italiani e per la partecipazione ai campionati Europei Juniores confermando un percorso scolastico e sportivo d’eccellenza, con la media di 9,5, e a Riccardo Benedusi, anche lui della Flora, si è distinto ai Campionati italiani Senior A e nel quattro senza con un ottimo secondo posto che gli è valso la convocazione agli Europei Under 19 e per la media scolastica di 8,31.

Nel corso dell’incontro, il presidente della Baldesio, Alberto Guadagnoli ha sottolineato: “Avete delle medie incredibili e ottenete risultati sportivi straordinari. È davvero ammirevole la vostra capacità di conciliare studio e sport, un sogno per molti”.

Il presidente della Bissolati Maurilio Segalini ha parlato di “una classifica che premia chi studia e fa sport”, mentre il vicepresidente di Assocanottieri e presidente della Canottieri Amici del Po di Casalmaggiore, Paolo Antonini ha definito l’iniziativa “una delle idee migliori di Pier Fabris, in un Paese dove la scuola non è sempre attenta al percorso degli atleti”.

Il presidente della Flora Marzio Busseti ha infine ricordato “il sacrificio silenzioso richiesto da discipline come canottaggio, canoa e nuoto, sport che insegnano impegno e costanza lontano dai riflettori”.

Cristina Coppola

