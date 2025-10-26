Ultime News

26 Ott 2025 Vanoli scintillante: 96-70
contro una Treviso in crisi
26 Ott 2025 Fiorenzuola, accoltella un 32enne
poi si dà fuoco e muore
26 Ott 2025 McConico guida la Juvi
alla vittoria in volata 91-89
26 Ott 2025 La compagnia QU.EM.
in scena con "Assenza"
26 Ott 2025 Al Museo Civico
conferenze sulle studiose d'arte
Video Pillole

Mattarella “Speranza di pace si estenda da Medio Oriente a Ucraina”

ROMA (ITALPRESS) – “Le notizie giunte nei giorni scorsi da Gaza, dopo gli accordi di Sharm El-Sheikh, con i primi passi di intesa tra le parti in conflitto in Medio Oriente e con il rilascio degli ostaggi, ci ricordano che i processi di pace hanno bisogno di perseveranza, di pazienza, di lavoro di mediazione, di assunzione di responsabilità. Istituzioni, diplomazie e numerosi altri “facilitatori di pace”, incluse le comunità religiose, svolgono quest’opera giorno dopo giorno, spesso lontano dai riflettori e senza ambire a superflui riconoscimenti esteriori”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo intervento al meeting internazionale e interreligioso “Osare la pace”, organizzato a Roma dalla Comunità di Sant’Egidio.
“Alla forza della prepotenza va contrapposta la forza tranquilla delle istituzioni di pace – ha sottolineato Mattarella -. L’auspicio è che la “scintilla di speranza”, come l’ha definita Leone XIV, innescata in Terra Santa si estenda anche all’Ucraina, dove le iniziative negoziali stentano ancora a prendere concretezza mentre le sofferenze di bambini, donne, uomini procurate dalla spietatezza dell’aggressione russa non accennano a diminuire”.

sat
(fonte video: Quirinale)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...