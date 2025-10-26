C’è anche la firma di Marco Silvestri nel prezioso pareggio ottenuto dalla Cremonese in occasione dell’ottava giornata di Serie A contro l’Atalanta. Il portiere grigiorosso è intervenuto ai microfoni di CR1 al termine della gara, commentando il risultato.

Grande partita oggi, c’è rammarico per il pareggio finale?

“Una volta andati in vantaggio speravo che ce la potessimo fare, poi l’Atalanta ha segnato un bel gol dopo aver avuto parecchie occasioni. Abbiamo fatto un’ottima partita, loro hanno inserito giocatori di qualità anche a gara in corso: ci teniamo stretti questo pareggio”.

Lo spirito mostrato dalla Cremo è quello giusto…

“Dobbiamo continuare così, come visto anche con l’Udinese: con questa grinta e determinazione nel difendere e nell’attaccare, anche in avanti riusciamo a renderci pericolosi. Questo dev’essere il nostro pane quotidiano, con questa cattiveria e voglia di portare a casa i punti. E il pubblico apprezza quando vede i ragazzi fare una corsa in più per aiutarsi a vicenda”.

Come giudichi la tua gara di stasera? Ti sei superato sul secondo tentativo di Samardzic…

“Parliamo di un giocatore che conosco bene ed è davvero micidiale, sul secondo tiro pensavo quasi fosse gol perché calcia davvero bene. Lo ritengo un giocatore straordinario. Della prestazione sono contento, penso di aver aiutato i miei compagni e questo mi rende orgoglioso”.

Sei alla quarta partita da titolare, come vedi la concorrenza con Audero?

“Sono tranquillo, mi sono fatto trovare pronto quando Emil ha avuto quel problema fisico. Mi ritengo sereno, continuerò a lavorare così e vedremo quel che sarà”.

© Riproduzione riservata