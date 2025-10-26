Ultime News

26 Ott 2025 "Racconti in Libertà", un'esperienza
teatrale per la Costituzione
26 Ott 2025 Gruppo Ufo Cremona: incontro su
“Luna, Ufo, piloti ed astronauti”
26 Ott 2025 Abbracci e lacrime: 60 anni dopo
si ritrovano soldato e Caporale
26 Ott 2025 Assemblea FdI in Regione: presenti
20 amministratori cremonesi
26 Ott 2025 Le borse di studio Assocanottieri
premiati Mari, Leoni e Benedusi
Tg Ambiente – 26/10/2025

ROMA /ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Nasce il Registro dei crediti di carbonio: più valore ai boschi italiani
– Lavoro, “green jobs” i più richiesti dalle imprese
– Rifiuti tessili, 840.000 tonnellate finiscono nell’indifferenziato
– “Un albero per la salute”, al via la terza edizione del progetto
